Она отметила, что россияне на Купянском направлении имеют хорошее обеспечение на позициях.

Российские оккупационные войска потеряли позиции вблизи Ивановки на Купянском направлении. Однако враг продолжает вести штурмы в направлении села Кисловка.

Как отметила офицер 67-й механизированной бригады с позывным "Дана" в эфире марафона "Суспільне. Спротив", ситуация на том направлении напряженная, но контролируемая. Уже несколько суток российские захватчики не прекращают попыток штурмовать украинские позиции.

"Зато все их попытки разбились обороной 1-го отдельного штурмового батальона им. Дмитрия Коцюбайло. РФ потеряла свои позиции, в частности в направлении Ивановки. Преимущественно россияне проводят штурмы. Они пробуют применять артиллерию. Но когда они столкнулись с контрштурмом, то потеряли несколько позиций, "живую" силу, технику", – рассказала военная.

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Она отметила, что россияне на том направлении имеют хорошее обеспечение на позициях и боевые навыки. Обученность вражеских военных достаточно высока, однако от практики "заградотрядов" оккупанты не отказались.

"По словам пленных, идет речь о "заградотрядах", которые стреляют по своим, кто отступает, или тем, кто не идет в атаку. Этакая практика Второй мировой войны. Техническое оснащение россиян также на неплохом уровне, оно обновляется по ежедневным вызовам. Что касается тезиса "Скоро у российских военных будет один FPV дрон на одного бойца, то это реалистично. Массовость дронов и их применение в боях растет ежедневно. И тогда у украинских военных возникает высокая потребность в средствах радиоэлектронной борьбы", – резюмировала "Дана".

Война в Украине: ситуация на фронте

В вечерней сводке по ситуации на фронте 15 февраля Генштаб сообщил, что на передовой произошло 51 боевое столкновение с противником. Так, на Купянском направлении Силы обороны отбили атаку в районе населенного пункта Ивановка.

В то же время на Авдеевском направлении украинские защитники отбили 14 атак в районе Авдеевки и еще 1 – неподалеку от Первомайского Донецкой области. Что касается Авдеевки, ситуация там остается критической. В Белом доме говорят, что есть риск потери города.

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