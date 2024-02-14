Главком отметил, что Украина принимает все возможные меры для минимизации наших потерь и сохранения жизни наших воинов.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вместе с министром обороны Рустемом Умеровым совершили рабочую поездку в воинские части и подразделения, которые держат оборону на Авдеевском и Купянском направлениях.

"Оперативная обстановка чрезвычайно сложная и напряженная. Российские оккупанты продолжают наращивать свои усилия и имеют численное преимущество в личном составе. Не считаются с потерями и продолжают применять тактику "мясных штурмов", – написал главком.

По его словам, только за прошедшие сутки на Авдеевском направлении украинские воины отбили 29 атак российских оккупантов. Враг также активно применяет авиацию, наносит поражение управляемыми авиационными бомбами.

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Отмечается, что министр обороны и главком на местах заслушали командиров бригад, тактических групп и группировок, которые ведут оборонительные действия. Проанализировали имеющиеся ресурсы и потребности украинских войск.

"По результатам работы приняли ряд важных решений, направленных на усиление боевых возможностей наших воинских частей и предупреждение действий врага. Мы делаем все возможное, чтобы не допустить продвижения врага вглубь нашей территории и удержать занимаемые позиции. Несмотря на сложную обстановку Силы обороны Украины наносят врагу значительные потери", - отметил Сырский.

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По словам главнокомандующего ВСУ РФ поставила цель любой ценой захватить Купянск. По его словам, потери Кремля в 7-8 раз превышают украинские.

Сложной остается ситуация и на Авдеевском направлении. Часть подразделений 110-й бригады впервые за два года вывели на ротацию.

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