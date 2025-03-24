Сейчас главная задача РФ на этом направлении - удержать плацдарм на правом берегу реки Оскол.

Не стоит недооценивать угрожаемость ситуации на Купянском и Лиманском направлениях. Об этом заявил ветеран АТО, военный эксперт Евгений Дикий.в эфире "Radio NV".

"Мне это направление сильно не нравится. Не последние события, а то, что произошло до того и что мы не можем исправить. Сам факт, что россияне смогли закрепиться по западному берегу реки Оскол - это очень неприятный факт", - сказал Дикий.

Он отметил, что россиянам удалось пересечь реку Оскол в нескольких местах зимой, когда она замерзла. Но закрепиться у оккупантов получилось только в двух локациях.

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"Там два их плацдарма. И то, чем они занимаются сейчас - это в первую очередь пытаются наладить регулярную логистику, нормальные переправы. Ведь для них принципиально важно эти плацдармы удержать. О расширении пока речь не идет. Но для нас так же принципиально эти плацдармы за Оскол отбросить. И пока мы их еще так не сбросили, оба плацдарма держатся. Мы могли бы выдохнуть и более спокойно там себя чувствовать, если бы линия фронта снова проходила по Осколу", - добавил Дикий.

Ситуация на фронте: важные новости

Накануне ряд российских военкоров сообщили, что Силы обороны начали наступление в Белгородской области. Также они заявляли, что украинские защитники якобы смогли захватить там населенный пункт Демидовка. Пока ни российская, ни украинская стороны этого официально не сообщали.

В то же время Третья штурмовая бригада показала видео освобождения населенного пункта Надежда Луганской области. Отмечается, что РФ захватывала село в течение двух месяцев, а Силам обороны удалось отбить его за 30 часов.

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