Силы обороны пытаются ликвидировать оккупантов, которым удалось пройти реку.

Российские оккупанты уже давно пытаются форсировать реку Оскол на Харьковщине, но до недавнего времени эти попытки были безуспешны.

Об этом в эфире "Radio NV" рассказал представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", майор Вооруженных сил Украины Виктор Трегубов. Он объясняет, что захватчикам стало значительно легче перемещать людей и технику, когда река замерзла:

"Но, к нашему счастью, это продолжалось не очень долго. Это было в феврале, потом потеплело и лед спал. И сейчас они снова продолжают использовать лодки".

В то же время он добавил, что в период морозов россиянам удалось собрать на правом берегу реки Оскол определенное количество личного состава, который сейчас пытается расширить плацдарм, проводя наступательные действия.

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"Однако, сейчас украинским силам проще наносить удары по лодкам, которые пытаются переправиться. И проще наносить удары по тем российским силам, которые уже непосредственно там. И последние несколько недель происходят попытки ликвидировать тех россиян, которые туда вылезли. А с российской стороны наоборот докидывать еще сил, средств. Чтобы иметь возможность как-то развивать наступление", - добавил Трегубов.

Кроме того, спикер рассказал о ситуации в районе Покровска: "Я бы здесь не волновался. Потому что в Покровске и Мирнограде сейчас очень квалифицированные украинские подразделения, которые очень неплохо держат защиту. В попытку вклиниться (россиянам, - УНИАН) между Покровском и Мирноградом я не очень верю, ведь по ним тогда с обеих сторон полетит".

Ситуация на фронте

Накануне спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин сообщил, что ситуация в Запорожской области обостряется. Оккупанты с начала весны провели более 150 штурмов только на Ореховском направлении.

По словам Волошина, войска России используют в этом районе "ползучую тактику", а также не прекращают обстрелы и удары дронами.

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