Если решится проблема с мобилизацией, есть все объективные предпосылки для победы в 2025 году. В то же время, если ситуация не изменится, то речь будет идти "о возможности хотя бы удерживать россиян по Днепру".

Следующий год может стать годом контрнаступления ВСУ и победы Украины, для этого есть все необходимые предпосылки. Однако чтобы достичь этой цели, нужно решить лишь одну проблемную ситуацию, которая обеспечила бы Украине надлежащие силы и резервы. Об этом рассказал ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий в комментарии 24 Каналу.

Он отметил, что у российской армии, хоть и медленно, но заканчиваются ресурсы для ведения боевых действий, и этим стоит воспользоваться. В частности, по мнению эксперта, бронетехники и артиллерии у россиян осталось на год, хотя, по количеству живой силы показатели лучше.

В то же время, по словам Дикого, для успешного контрнаступления в ВСУ должны быть надлежащие силы и резервы, но этого в Украине он пока не видит, поскольку все еще продолжаются проблемы с мобилизацией. Он отметил, что после принятия изменений в закон о мобилизации в мае произошел подъем, и в течение 3-х месяцев было набрано значительно больше людей, чем предыдущие 1,5 года. Но сейчас снова наблюдается спад.

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"Если ситуация будет такой, то о каком контрнаступлении говорится? В Украине не хватило резервов удержать Угледар. Бойцы 72-й бригады сделали все возможное и даже больше. Вопрос не в том, что что-то недоделала эта бригада, а в том, почему рядом с ней не появилась другая - свежая, не потрепанная за несколько лет войны, которая бы ее усилила. Тогда Угледар до сих пор был бы наш. Однако этой бригады нет, потому что ее не сформировали, потому что продолжается саботаж мобилизации", - отметил военный.

В то же время он уверен, что если проблема с мобилизацией будет решена в ближайшие несколько месяцев, то Украина будет иметь все шансы на победное контрнаступление в 2025 году:

"Есть все объективные предпосылки для победы в 2025 году, если будет мобилизовано достаточное количество людей. Потому что враг хотя и очень медленно, но проседает, у него заканчиваются резервы".

В то же время, если отношение к мобилизации не изменится, то, по словам эксперта, "речь будет идти не об украинском наступлении, а о возможности хотя бы удерживать россиян по Днепру".

Война в Украине - прогнозы

Как отмечал военно-политический обозреватель Александр Коваленко, в 2025 году ВСУ придется решить три проблемы - это численное превосходство российских войск, артиллерия противника и КАБы.

Военный эксперт Александр Мусиенко тем временем убежден, что до зимы оккупанты еще могут иметь определенные тактические успехи на поле боя. Главной целью врага в настоящее время, по мнению эксперта, может стать Кураховское направление.

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