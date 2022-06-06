По данным Единого реестра досудебных расследований, вооруженные силы РФ совершили преступления по меньшей мере в отношении 147 представителей СМИ.

Российские оккупанты совершили преступления в отношении почти 150 представителей СМИ.

Как сообщила в Facebook генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

По данным Единого реестра досудебных расследований, вооруженные силы РФ совершили преступления по меньшей мере в отношении 147 представителей СМИ.

"Среди них украинские, американские, британские, чешские, датские, ирландские, литовские, швейцарские, французские и граждане ОАЭ. Журналистов убивают и ранят, похищают, пытают и запугивают – и каждый такой факт в поле пристального внимания правоохранителей", - отметила генпрокурор.

Венедиктова сообщила, что за время полномасштабного вторжения российских войск погибли 32 представителя медиа, еще 16 получили ранения.

Обращаясь к журналистам, генпрокурор отметила, что "объективный взгляд – антидот против ядовитой российской пропаганды".

"Внимание СМИ - залог жизненно необходимой международной поддержки для Украины. И этим вы также, безусловно, приближаете то время, когда скажете в новостях о мире на нашей земле", - подчеркнула Венедиктова.

Как писал УНИАН, 1 апреля в районе села Гута полиция нашла тело фотожурналиста Макса Левина. Предварительно, фотографа оккупанты убили двумя выстрелами из стрелкового оружия.

Под Мариуполем оккупанты замучили до смерти журналиста Евгения Баля.

Под Николаевом в бою с российскими оккупантами погиб украинский военный журналист Виктор Дударь.

В селе Горенка Киевской области под обстрелом оккупантов погибли оператор телеканала FoxNews Пьер Закревский и украинская журналистка Александра Куршинова.