По словам Малюка, пока что это ничто иное как вражеская пропаганда и очередное их ИПСО.

Украинские защитники пока не сталкивались с российскими дронами, которые по словам россиян, якобы могут эффективно противодействовать нашим дронам на море. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк во время форума "Украина. Год 2025".

Относительно дрона, который по мнению россиян якобы может эффективно противодействовать нашим дронам в море, по словам Малюка, это ничто иное пока как вражеская пропаганда и очередное их ИПСО.

"Никоим образом практически мы с этими дронами еще не сталкивались", - сказал Малюк.

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Также глава СБУ прокомментировал использование россиянами дронов на оптоволокне: "Действительно в свое время во время Курской операции враг начал активно применять дроны на оптоволокне, которые не поддаются нашему РЭБу. Однако у нас это решение также было принято, и сегодня во многих воинских частях оно уже фактически реализуется... Здесь нет никакого доминирования россиян, хотя действительно были досадные дни, когда в одной из десантно-штурмовых бригад, они за день сожгли 24 единицы бронетехники. Но за последующие дни мы им сожгли в разы больше".

Другие заявления Малюка

Как сообщал УНИАН, Малюк заявил, что российские оккупанты уже не могут подойти к украинским морским дронам вплотную, поскольку работают определенные системы, в том числе искусственный интеллект.

"Говоря о морском компоненте, стоит сказать, что этот год был довольно непростой, но мы с коллегами из ГУР много показали в море, не допустили восстановления там доминирования РФ. Сегодня наши дроны - не просто дроны, которые работают в режиме камикадзе, это многоцелевые платформы, которые на себе несут и пулеметное вооружение, и FPV-дроны, и другие средства, и в том числе используются для дистанционного минирования", - сказал Малюк.

Он привел пример, что во время одной из крайних миссий, когда была поражена военная баржа в Керченской бухте, нас обнаружили на одной трети расстояния в 700 км.

"Остальные две трети расстояния мы туда шли в состоянии постоянного огневого контакта с вражеской авиацией. Но они не могут уже подойти к нам вплотную, чтобы уничтожить нас, поскольку работают наши системы и в том числе работает искусственный интеллект", - рассказал глава СБУ.

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