Залужный неверно оценил россиян.

Украинское командование недооценило готовность Кремля идти на потери ради уничтожения Украины. Об этом заявил бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Лондоне Валерий Залужный, выступая на форуме "Украина меняет мир", организованного изданием NV.

По словам генерала, в своих планах он исходил из ожидания, что тяжелые потери российской армии заставят россиян остановиться. Однако такая оценка оказалась ошибочной.

"Это была абсолютно моя ошибка. На сегодня мы видим, что человеческий ресурс для России является самым дешевым. Россия точно не считается с человеческими потерями и готова достигать своей цели через самые тяжелые потери. Это нужно учитывать", - сказал Залужный.

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Вместе с тем он выразил убеждение, что нанесение максимальных потерь россиянам все равно остается актуальной задачей Сил обороны Украины.

Российские потери в войне: последние новости

Как писал УНИАН, по состоянию на конец января российские оппозиционные журналисты установили имена более 90 тысяч российских военных, ликвидированных на войне в Украине. Речь идет только о тех, о чьей смерти стало известно публично.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 19 февраля российские потери в целом составляют более 862 тысяч убитыми и ранеными.

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