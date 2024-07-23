Враг не способен ни полностью оккупировать нашу Донецкую и Луганскую области, ни реализовать свои планы на каких-то других участках фронта в свою пользу, говорит Селезнев.

Бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что на фронте у украинских защитников будет стратегическая оборона. Никаких контрнаступательных мероприятий в ближайшее время мы не увидим, поскольку для этого нет ресурсов.

"Но я и не вижу угрозы обвала фронта. То есть серьезных поражений на поле боя не будет. Возможно, будет какая-то маневренная оборона, какие-то тактические эпизоды, но коренного изменения ситуации на поле боя не будет. Враг не способен ни полностью оккупировать нашу Донецкую и Луганскую области, ни реализовать свои планы на каких-то других участках фронта в свою пользу", – пояснил он в комментарии ТСН.ua.

В то же время, говоря о том, где россияне могут активизироваться, он выразил уверенность, что это будет именно юг Украины, а не восток, к которому сейчас приковано все внимание.

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"Скажу несколько непопулярную вещь. Сейчас все внимание приковано к востоку нашей страны, вновь враг начинает активизироваться на Харьковщине, видим, что он перебрасывает туда ресурс. Но все же я уверен в том, что враг в ближайшей перспективе свои накопленные ресурсы, которые сосредоточил на юге Запорожской области, будет пытаться трансформировать в территориальные достижения. Потому что не просто так постоянно рассказывают жители Мариуполя о прибытии военных кораблей российской армии, а также о кораблях, которые доставляют грузы военного назначения в порт Мариуполя. Я думаю, что враг осуществляет там накопление ресурсов и скорее всего он будет пытаться использовать эти ресурсы соответствующим образом именно на Запорожском направлении", – продолжил Селезнев

При этом экс-спикер Генштаба отметил, что оккупанты и в дальнейшем будут пытаться атаковать на севере Харьковщины. Он обратил внимание, что туда были перемещены подразделения 155 бригады морской пехоты РФ, которая до недавнего времени воевала на Краматорском направлении.

"Туда перемещены подразделения 810 бригады морской пехоты, которая находилась на юге Херсонщины. Враг перемещает туда немало подразделений из состава 44 армейского корпуса. Эти подразделения до недавнего времени были на территории Курской области, но видим, что ситуация изменилась. Позиция Путина по созданию "санитарной зоны" на территориях украинского приграничья неизменна. Несмотря на огромные потери, российские войска направляются на убой", – пояснил военный эксперт.

По его словам, Запорожская область нужна оккупантам "для стабилизации ситуации, которая там сложилась". Селезнев отметил, что российский диктатор бредит контролем над шестью регионами Украины.

"Путин бредит и требует от своего генералитета восстановления тех рубежей и позиций, которые были созданы на середину 2023 года. Он требует ликвидации плацдарма севернее Урожайного и в районе Работино, чтобы таким образом запечатлеть линию боевого соприкосновения. Во-вторых: Путин грезит о тотальном контроле над шестью регионами, которые вписаны в российскую конституцию: Донецк, Луганск, Херсон, Крым, Севастополь, Запорожье. Все это, по мнению кремлевского диктатора, должно стать официально признанной мировым сообществом территорией России", – констатировал эксперт.

Кроме того, Селезнев предположил, что Кремль будет пытаться оттянуть вопрос мобилизации как минимум до сентября-октября, в надежде на стабилизацию ситуации на фронте или заморозку конфликта.

Война в Украине: другие прогнозы

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что в 2024 году украинские военные будут находиться в обороне. По его мнению, наиболее опасными направлениями на фронте будут Покровское и Торецкое.

"Конечно, это и Краматорское направление, Часов Яр. Они будут пытаться всеми усилиями до конца этого года закрыть вопрос по Торецкой агломерации и по Часовому Яру, чтобы в 2025 году начать наступательные действия на Константиновку", – говорит он.

В то же время историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак предположил, что война России против Украины может приближаться к завершению, ведь "большие игроки" в мире намерены ее закончить. По его словам, главный вопрос сейчас заключается в том, хочет ли эту войну закончить российский диктатор Путин, и ответа пока нет.

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