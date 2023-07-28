При этом они еще выводят из строя собственную военную технику.

На фоне успешных боевых действий Сил обороны Украины и из-за значительных потерь захватчиков в живой силе, в подразделениях российских оккупационных войск увеличилось количество отказов от участия в боевых действиях.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. В сообщении сказано, что в районе населенного пункта Розовка Запорожской области, около 60 российских военнослужащих из состава 247 десантно-штурмового полка 7 десантно-штурмовой дивизии ВС РФ отказались выполнять боевые задачи в районе села Старомайорское Донецкой области.

"При этом оккупанты частично вывели из строя собственную автомобильную и бронетанковую технику", - отмечает Генштаб.

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Вечером 27 июля ВСУ сообщили, что им удалось освободить на Шахтерском направлении село Старомайорское.

28 июля Генштаб ВСУ подтвердил, что этот населенный пункт под контролем украинской армии.

Российские оккупанты в Украине

В России все больше дел в судах из-за отказа граждан страны-агрессора идти воевать. В РФ этой весной в военных судах начали фиксировать резкий рост уголовных дел против солдат, которые не хотят участвовать в боевых действиях в Украине.

Как пишет "Медиазона", с начала мобилизации, которая стартовала в РФ осенью 2022 года, всего в российские суды поступило 1064 таких дела. Резкий рост количества "мобилизационных" дел начался в марте этого года - за месяц в суды поступило почти 400 дел.

Подавляющее большинство уголовных дел возбудили по статье самовольное оставление части во время мобилизации (статья 337 УК РФ). Всего в суды поступило 951 дело, из которых за 586 уже вынесли решение. Далее по популярности идут дела о невыполнении приказа во время мобилизации (ст. 332 Уголовного кодекса).

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