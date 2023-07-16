Отмечается, что украинские защитники продолжают выдавливать российских оккупантов.

Силы обороны Украины имеют успехи на Бахмутском направлении. Армия Российской Федерации вынуждена была перебросить на этот участок фронта боевой резерв.

Аналитики Института изучения войны отметили, что 15 июня украинские силы провели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и, как сообщается, добились ограниченных успехов. Российские источники утверждали, что украинские силы добились ограниченных успехов южнее Бахмута в районе Андреевки, что в 10 км к югу от Бахмута, и пересекли Северский Донецкий канал в этом районе.

Российские источники также утверждали, что украинские силы вели ограниченное продвижение в районе западной границы Донецкой и восточной Запорожской области к юго-западу от Большой Новоселки и в западной части Запорожской области к северо-востоку от Роботино, что в 12 км к югу от Орехова. Российский блогер заявил, что силы оккупантов "постоянно" перебрасывают подкрепления в район Бахмута, и недавно перебросили неустановленное подразделение БАРС из района Кременной в район Клищевка, что в 7 км к юго-западу от Бахмута, указывая на то, что украинские контрнаступательные операции продолжаются, чтобы спровоцировать переброску российских войск в район Бахмута.

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В свою очередь командующий украинской Таврической группой войск бригадный генерал Александр Тарнавский заявил в интервью CNN, опубликованном 14 июля, что контрнаступление проходит успешно, но признал, что темп украинского наступления медленнее, чем ожидалось. Он отметил, что украинские силы эффективно побеждают силы РФ на дальних дистанциях, вероятно, имея в виду продолжающиеся украинские кампании по перехвату на востоке и юге Украины. По словам Тарнавского, украинские силы получили кассетные боеприпасы, которые могут "радикально изменить" ситуацию на поле боя, но еще не применяли их.

Бои за Бахмут - последние новости

Украинские защитники в начале лета 2023 пошли в контрнаступление. Бойцы Сил обороны активнее давили на россиян на подступах к Бахмуту. Украинским воинам удалось взяли под огневой контроль входы, выходы и перемещения захватчиков по уничтоженному городу.

Соощается, что защитники Украины ведут наступательные действия севернее и южнее Бахмута.

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