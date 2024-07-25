Комиссия, которая занимается этим вопросом, почти заканчивает работу.

Комиссия Генерального штаба ВСУ тщательно проверяла всю информацию о ситуации с потерями личного состава 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Об этом сказал офицер этой бригады Сергей Цехоцкий в эфире День.LIVE, отвечая на вопрос по поводу работы комиссии по потерям на Покровском направлении.

Комиссия работу заканчивает. Она очень тщательно проверяла все службы, распоряжения и приказы. "Без всяких компромиссов... Результаты объявит непосредственно Генштаб или Командование ВСУ", - отметил Цехоцкий.

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Ситуация вокруг 59-й ОМБр

Защитница "Азовстали" Екатерина Полищук с позывным "Птичка" обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому о необходимости проведения служебного расследования в отношении действий командира 59-й отдельной мотопехотной бригады Богдана Шевчука. Она отмечала, что якобы речь идет о преступных приказах, сознательной халатности, пренебрежении жизнью и здоровьем личного состава, действиях, которые привели к гибели большого количества военных.

Офицер 59 ОМБ Цехоцкий ранее отмечал, что "Пташка" не служила в бригаде, а была волонтером в одном из подразделений. По его словам, для выдвижения таких публичных обвинений человек должен быть осведомлен в ситуации и иметь доступ к информации, в частности с оперативными данными и допуском к гостайне, чтобы давать оценку действиям.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отреагировал на информацию в сети о больших потерях личного состава из-за новоназначенного командира 59 отдельной мотопехотной бригады нашей армии. С целью проверки этой ситуации и выяснения обстоятельств недавних потерь среди личного состава, Главнокомандующим ВС Украины было принято решение о выезде в зону ответственности соединения комплексной рабочей группы во главе с начальником Военной службы правопорядка ВСУ.

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