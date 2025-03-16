Оккупанты проводят более десяти штурмов позиций Сил обороны Украины ежедневно.

На Кураховском направлении российские оккупанты отказались от тактики ежедневных механизированных штурмов с большими колоннами. Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель командира аэромобильного батальона 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Богдан Януш.

"Однако эти штурмы не остановились. Периодически раз в две-три недели противник пробует большой колонной прорвать линию обороны. Сейчас противник перешел к использованию пеших групп и очень интенсивного использования мотоциклистов-штурмовиков", - отметил Януш.

Он добавил, что в зоне ответственности 79 ОДШБр оккупантам еще не удалось дойти до населенного пункта Константинополь. Однако бои уже происходят на подступах к городу.

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"Ежедневно по 5-6 накатов происходит группами перманентно утром и 5-6 накатов ближе к вечеру. Бои очень жестокие, потому что за счет маневренности, скорости и наглости групп мотоциклов противник сокращает время пребывания в "килл-зоне" - промежутке, где мы можем их эффективно уничтожать артиллерией, FPV-дронами. И приближается к переднему краю, где начинается жестокий скоротечный бой стрелковым оружием", - добавил Януш.

Также боец отметил, что накануне оккупанты провели ротацию на их направлении, отправив туда свежие силы.

"Противник подтянул из восстановления, с полигонов два мотострелковых батальона из состава 36-й мотострелковой бригады. Силы свежие, и действуют они нагло. Но они необстрелянные, только прошли полигон. Поэтому допускают ошибки, которые стоят им жизни", - отметил Януш.

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Накануне заместитель командира 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич отметил, что оккупанты пытаются расширить свой плацдарм на правом берегу реки Оскол и перебросить туда технику. Однако все попытки оккупантов оказываются тщетными.

Между тем ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман заявил, что после завершения операции Сил обороны Украины на Курщине оккупанты могут попытаться двигаться в сторону Сум. В то же время, по его мнению, для проведения крупных наступательных действий у россиян там пока нет достаточного количества сил и средств.

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