По словам представителя УДА, в Курахово есть еще соответствующие позиции, которые сегодня обороняются.

Во время наступления на Курахово российские оккупанты привлекли стратегические резервы, которые планировали использовать уже после захвата города, поэтому эти ресурсы уже заканчиваются. Об этом заявил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире Еспресо.

"Во время этого наступления на Курахово враг задействовал в том числе и свои стратегические резервы, которые планировал задействовать уже после взятия Курахово. Даже после того, как надеялся, что до Нового года, ну, максимум до начала января они зайдут в Покровск, Мирноград. И эти стратегические резервы тоже уже стачиваются, то есть та задача, которая стояла перед нашими войсками, в частности, максимальное стачивание вражеского ресурса, оно у нас сегодня происходит", - отметил он.

По словам военного, по состоянию на сейчас остается так называемый Кураховский выступ, который армия РФ будет пытаться максимально быстро в эти дни пройти.

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"Но там есть еще соответствующие позиции, которые сегодня обороняются, которые сегодня ведут боевые действия, которые сегодня выполняют те задачи, по недопущению врага, а вернее затормаживания его общего продвижения на этой локации. Поэтому эта битва еще продолжается", - заверил Братчук.

Представитель УДА подчеркнул, что на Покровском направлении противник затормозил свои действия из-за ротации и перебазирования подразделений.

"На повестке дня, конечно, бои за Покровск, судя по всему. И враг пытается там сформировать фланговые плацдармы, во-первых, для того, чтобы попытаться охватить Покровск, но вынужден также будет атаковать и в лобовую, потому что другого пути у него на сегодня нет. Хочу отметить, что это сейчас не о стабилизации фронта. Это о тех реалиях, которые есть, что на сегодня враг все-таки немного затормозил свои действия. Происходят соответственно и ротации, происходит и в том числе перебазирование соответствующих подразделений на те или иные направления", - добавил военный.

Он отметил, что очень активные боевые действия также продолжаются на Времовском отрезке, а населенный пункт Великая Новоселка является формированием соответствующего плацдарма РФ для продолжения наступления на Покровск, поэтому это борьба за логистику.

Братчук считает, что пока нет никаких признаков того, что враг в ближайшее время возьмет Покровск в окружение или полуокружение.

"Сегодня логистика, хоть и испытывает соответствующие трудности, потому что враг, действительно, продвинулся, но логистика на сегодня в Покровск еще есть, я говорю о логистике, которая, конечно, прежде всего, обеспечивает наши подразделения, которые находятся на этом отрезке", - подчеркнул он.

По его словам, оборона Курахово сыграла на 100%, ведь армия РФ не смогла реализовать свои сроки по захвату города.

"И, собственно, по Курахово, конечно, это потеря. Конечно, мы понимаем, что это очень неприятный момент, как, собственно, и потеря всех наших территорий, мне так же, как и вам, болит потеря каждого миллиметра и сантиметра нашей украинской земли. Но на сегодня, исходя из тех реалий, которые сложились, на мой взгляд, оборона Курахово сыграла стопроцентно, отрабатывали подразделения даже не на 100, а на 1000%, и врагу не удалось реализовать свои планы относительно соответствующего дедлайна. То есть в любом случае Курахово максимально, на мой взгляд, затормозило продвижение врага, который давит там огромными силами. Почему я и говорил о в том числе и стратегических резервах", - подчеркнул спикер УДА.

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