Во время наступления на Курахово российские оккупанты привлекли стратегические резервы, которые планировали использовать уже после захвата города, поэтому эти ресурсы уже заканчиваются. Об этом заявил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире Еспресо.
"Во время этого наступления на Курахово враг задействовал в том числе и свои стратегические резервы, которые планировал задействовать уже после взятия Курахово. Даже после того, как надеялся, что до Нового года, ну, максимум до начала января они зайдут в Покровск, Мирноград. И эти стратегические резервы тоже уже стачиваются, то есть та задача, которая стояла перед нашими войсками, в частности, максимальное стачивание вражеского ресурса, оно у нас сегодня происходит", - отметил он.
По словам военного, по состоянию на сейчас остается так называемый Кураховский выступ, который армия РФ будет пытаться максимально быстро в эти дни пройти.
"Но там есть еще соответствующие позиции, которые сегодня обороняются, которые сегодня ведут боевые действия, которые сегодня выполняют те задачи, по недопущению врага, а вернее затормаживания его общего продвижения на этой локации. Поэтому эта битва еще продолжается", - заверил Братчук.
Представитель УДА подчеркнул, что на Покровском направлении противник затормозил свои действия из-за ротации и перебазирования подразделений.
"На повестке дня, конечно, бои за Покровск, судя по всему. И враг пытается там сформировать фланговые плацдармы, во-первых, для того, чтобы попытаться охватить Покровск, но вынужден также будет атаковать и в лобовую, потому что другого пути у него на сегодня нет. Хочу отметить, что это сейчас не о стабилизации фронта. Это о тех реалиях, которые есть, что на сегодня враг все-таки немного затормозил свои действия. Происходят соответственно и ротации, происходит и в том числе перебазирование соответствующих подразделений на те или иные направления", - добавил военный.
Он отметил, что очень активные боевые действия также продолжаются на Времовском отрезке, а населенный пункт Великая Новоселка является формированием соответствующего плацдарма РФ для продолжения наступления на Покровск, поэтому это борьба за логистику.
Братчук считает, что пока нет никаких признаков того, что враг в ближайшее время возьмет Покровск в окружение или полуокружение.
"Сегодня логистика, хоть и испытывает соответствующие трудности, потому что враг, действительно, продвинулся, но логистика на сегодня в Покровск еще есть, я говорю о логистике, которая, конечно, прежде всего, обеспечивает наши подразделения, которые находятся на этом отрезке", - подчеркнул он.
По его словам, оборона Курахово сыграла на 100%, ведь армия РФ не смогла реализовать свои сроки по захвату города.
"И, собственно, по Курахово, конечно, это потеря. Конечно, мы понимаем, что это очень неприятный момент, как, собственно, и потеря всех наших территорий, мне так же, как и вам, болит потеря каждого миллиметра и сантиметра нашей украинской земли. Но на сегодня, исходя из тех реалий, которые сложились, на мой взгляд, оборона Курахово сыграла стопроцентно, отрабатывали подразделения даже не на 100, а на 1000%, и врагу не удалось реализовать свои планы относительно соответствующего дедлайна. То есть в любом случае Курахово максимально, на мой взгляд, затормозило продвижение врага, который давит там огромными силами. Почему я и говорил о в том числе и стратегических резервах", - подчеркнул спикер УДА.
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