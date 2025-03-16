Оккупантам так и не удалось перебросить технику на правый берег реки.

Оккупанты пытаются перебрасывать технику на правый берег реки Оскол, однако все их попытки оказываются тщетными. Об этом рассказал заместитель командира 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич в эфире Еспресо.

"Сейчас врагу так и не удалось перебросить технику на правый берег реки Оскол, в частности, севернее населенного пункта Двуречная. Они пытаются это делать и готовы к этому и постоянно готовят понтонные переправы. Наша же задача этого не допустить и дальше уничтожать их логистику", - рассказал он.

Военный отмечает, что россияне активно применяют пехоту, однако без поддержки техники она не способна дальше продвигаться и эффективно уничтожается средствами поражения ВСУ.

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"На правом берегу реки Оскол враг смог сосредоточить незначительное количество личного состава. Это более 500 оккупантов. Из-за того, что они не смогли перебросить технику на правый берег Оскол, им не удается даже эвакуировать раненых", - отметил он.

Маляревич также добавил, что на Купянском направлении Силы обороны Украины проводят незначительные контрнаступательные операции.

"Задачи выполняются. Оккупантам не удается продвигаться дальше", - заявил он.

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Спикер ОСУВ "Хортица" майор ВСУ Виктор Трегубов сообщил, что ситуация в зоне ответственности группировки возвращается к той, которая была два месяца назад.

Он отмечал, что на Купянском направлении бои "не очень интенсивные". В то же время сами боестолкновения на этом направлении более масштабные, в отличие от Донетчины, где враг проводит большое количество атак небольшими группами.

Между тем представитель Сил обороны юга Владислав Волошин заявлял, что ситуация в регионе становится все более угрожающей. Он отметил, что Россия на юге начинает увеличивать количество и штурмовых действий, и обстрелов, ударов дронами, ракетных, авиационных ударов.

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