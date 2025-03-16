Сейчас враг активно отправляет на Сумщину ДРГ, отметил Алексей Гетьман.

Российские оккупанты попытаются заходить на территорию Украины Сумщины из Курской области. Об этом в эфире "Radio NV" заявил ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

"Сейчас те войска, которые там находятся - это парашютно-десантные войска, десантно-штурмовые, морская пехота. Скорее всего, они попытаются этими войска продвинуться в сторону Сум, зайти с севера на нашу территорию. Удастся им это или нет - это другой вопрос. Но попытки будут", - сказал Гетьман.

Он также отметил, что оккупанты активно применяют свои ДРГ в Сумской области. По словам эксперта, россияне пытаются таким образом разведать позиции и возможности Сил обороны Украины.

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"То есть они таким образом проводят разведку, кроме аэро. Можно считать, что они готовятся к наступательным, штурмовым действиям на Сумщине. Но там концентрации войск на Сумском направлении, такой, чтобы можно было проводить наступательные действия - у россиян нет. А то, что ДРГ ходят, то конечно, что они будут ходить", - добавил эксперт.

Ситуация на Сумщине: что известно

Накануне аналитики DeepState обнародовали видео, на котором российские оккупанты пытаются прорваться в Сумскую область на квадроциклах. Отмечается, что сейчас украинским защитникам удается отражать атаки оккупантов в этом регионе.

Между тем Совет обороны Сумской области накануне заявил о проведении обязательной эвакуации в восьми населенных пунктах Сумской области. В частности речь идет об эвакуации около 540 гражданских жителей региона.

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