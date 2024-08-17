В результате атаки было уничтожено 90% техники врага.

Российские оккупанты получили приказ сделать невозможное, чтобы продвинуться в Харьковской области, заявил в эфире телемарафона командир батальона УБпАК "Ахиллес" 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко.

"Иначе нельзя объяснить то, какие действия предпринимает противник на поле боя. В частности, несколько дней назад противник впервые за месяц совершил массированные ударно-штурмовые действия при поддержке бронированной техники. Эти мероприятия проходили у противника по донецкому сценарию. Это БМП, танки, обваренные сверху сетками. Под сетками находится штурмовая пехота", - рассказал Федоренко.

Он добавил, что первыми в штурмовой группе ехали бронемашины с тралами, которые пытались снять мини заграждения.

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"Этот штурм был довольно массированным. Атака противника была отбита, 90% техники, которая участвовала в ударно-штурмовых действиях, была уничтожена. Только батальону "Ахилес" удалось в тот день сжечь четыре танка и три БМП. Пехота штурмовая противника, которой удалось спешиться - в течение последнего периода была также уничтожена. И противник в результате этой атаки успеха не имел", - добавил Федоренко.

Российско-украинская война: другие важные новости

В Десантно-штурмовых войсках ВСУ показали, как проходил первый день прорыва границы в Курской области. В частности, украинские военные поделились, что им пришлось проводить разминирование, прорыв границы, уничтожение оборонительных рубежей противника, при поддержке авиации и артиллерии.

Тем временем россияне, по данным аналитиков из Института изучения войны, продолжают высокий темп наступления в Донецкой области, демонстрируя этим, что российское военное командование продолжает предоставлять приоритет наступлению на востоке Украины, даже несмотря на успешное вторжение Украины в Курской области.

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