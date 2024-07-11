Оккупанты по городу бьют КАБами и неуправляемыми авиаракетами.

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Бои с российскими оккупантами ведутся в окрестностях города Торецка. Об этом сказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хотица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

"Ситуация на данном направлении достаточно существенно не изменилась. Враг проводит боевые действия как раз на окраинах города. Врага в городе нет", - убеждает он.

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Волошин рассказал, что россияне слишком активно применяют по этому населенному пункту авиацию, управляемые авиационные бомбы, неуправляемые авиаракеты.

"Только за минувшие сутки по тому направлению, в том числе и в район Торецка, враг совершил более 200 обстрелов из различных видов вооружения. И за прошедшие сутки там состоялись 24 вражеские атаки - это населенные пункты Северное, Нью-Йорк, Торецк и Делиевка", - отметил он.

По его словам, враг хочет зайти в Торецк и взять его под свой контроль, но Силы обороны делают все возможное и дают адекватный ответ врагу. При этом отметил, что оккупанты несут потери живой силы и техники.

По его словам, оккупанты хотят захватить город, чтобы дальше идти на Часов Яр.

Волошин рассказал, что на Торецком направлении против Сил обороны воюет 277 стрелковый батальон, 109 стрелковый полк мобилизационного резерва, который пытается как раз прорваться в Нью-Йорк. Также там 27 мотострелковая дивизия российская, а также 506 и 589 мотострелковые полки, которые также были неоднократно на украинской территории и уже были разбиты нашими подразделениями.

Война в Украине - наступление на Торецк

Военный эксперт Александр Мусиенко отмечал, что целью операции наступления на Торецк может быть попытка с южного фланга атаковать нашу группировку, которая находится в районе Клещеевки. С севера эту группировку уже атакуют - может добавиться южный фланг. По его словам, целью этих фланговых атак является вытеснение наших войск оттуда, выравнивание линии фронта и как следствие - увеличение натиска на Часов Яр

В то же время, по мнению эксперта, Россия может попытаться взять украинских защитников в еще большее окружение - или непосредственно в самом Часовом Яру, или, если позволят обстоятельства - даже в районе Константиновки.

Он отмечал, что ничего нового - Россия так наступала раньше и в районе Бахмута и в районе Авдеевки и не только.

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