Оккупанты планировали прорыв на Харьковщине, но попали в огневые мешки, - Жорин

В полосе ответственности Третьей штурмовой ситуация контролируемая.

Оккупанты планировали совершить прорыв в районе Боровой Харьковской области. Впрочем, их замысел провалился.

Об этом сообщил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин. По его словам, на этом участке враг планировал продвинуться вперед, однако даже 1 метр земли забрать не смог. Сейчас в полосе ответственности бригады ситуация контролируемая.

"Планы продвижения РФ были сбиты за счет создания огневых мешков, в которых п*доров затягивали и уничтожали - в основном с помощью дронов и зачистки пехотой", - отметил Жорин.

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По его словам, сейчас враг продолжает попытки проводить здесь локальные штурмовые действия, но основной его потенциал в полосе ответственности бригады пока сбит.

Война в Украине - ситуация в приграничных областях

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что российский диктатор Владимир Путин хотел воспользоваться тем, что американский Конгресс более полугода не мог одобрить новую помощь Украине, и захватить Харьков.

Зеленский отметил, что российские оккупанты ежедневно бьют по жителям Харькова, поскольку "хотят спровоцировать хаос и заставить людей бежать". По его словам, для Путина это цель.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал о действиях врага в приграничье, в частности в Сумской и Харьковской областях. В то же время, добавил он, многие населенные пункты находятся непосредственно на линии границы и пребывание украинских сил там осложняется действиями врага, поэтому наши позиции могут находится на определенной удаленности от границы.

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