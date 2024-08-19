Там остается "достаточно сильная" группировка захватнических войск.

Ситуация вокруг Часового Яра напряженная, российские оккупанты увеличили количество штурмов до десяти в сутки. Об этом в эфире телемарафона рассказал пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников, отвечая на вопрос о ситуации на их участке фронта вблизи Часового Яра.

"(Ситуация - УНИАН) напряженная. Несмотря на другие участки фронта, у врага есть проблемы, он продолжает на нас давить. К тому же, количество штурмов у них несколько так даже увеличилось", - отметил он.

Калашников пояснил, что если раньше речь шла о пяти штурмах в сутки, то сейчас это уже около десяти в сутки.

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"Он (враг - УНИАН) действительно пытается нас атаковать на разных направлениях. Можно сказать, почти по всему отрезку, нашему участку фронта. Это северный, южный фланг... Постоянно работает огневое поражение из различных средств: как артиллерийских, так непосредственно работает его (врага - УНИАН) авиационная составляющая и непосредственно FPV-дроны", - сказал пресс-офицер.

На уточнение относительно ситуации вокруг Часового Яра в контексте того, проводили ли там россияне какие-то ротации, ослабив свои позиции, Калашников отметил, что в целом о ротации врага речь не идет, но и "сказать, что у них здесь все в порядке, конечно, нельзя".

"Но то, что группировку они оставляют довольно таки сильную, и у них хватает человеческого ресурса, чтобы штурмовать, - да, это на сегодня так. И они пытаются держать на уровне также огневое поражение по нашим позициям", - рассказал он.

Война в Украине - ситуация на фронте

В своей утренней сводке сегодня, 19 августа, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины проинформировал, что за прошедшие сутки было зафиксировано 145 боевых столкновений. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении, также враг активно наступал на Торецком направлении.

В то же время на Краматорском направлении велось 14 боев в районах Григорьевки, Калиновки, Часового Яра, Клещеевки, Ступочек и Предтечино.

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