В частности, можно будет избежать многих проблем, которые сейчас возникают во время вручения повесток на улицах.

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач объяснил, зачем запускается кампания по обновлению данных в ТЦК.

"Если граждане осознают важность обновления военно-учетных данных в ТЦК и СП, то это значительно упростит систему работы", - сказал он, передает Military Media Center.

По словам Горбача, можно будет избежать многих проблем, которые, в частности, сейчас возникают во время вручения повесток на улицах.

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"Также в дальнейшем это позволит более эффективно использовать граждан, состоящих на учете, по их правильным военно-учетным специальностям", - пояснил он.

Напомним, сегодня Минобороны запустило кампанию "Обновляй данные в ТЦК".

Работа ТЦК в Украине

31 июля стало известно, что в Украине до конца этого года заменят почти треть руководящего состава всех территориальных центров комплектования и социальной поддержки (военкоматов) на ветеранов. Это стало ответом на неудовлетворительную робоу областных ТЦК.

А сегодня президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 11 августа об освобождении всех областных военкомов.

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