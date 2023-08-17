Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач объяснил, зачем запускается кампания по обновлению данных в ТЦК.
"Если граждане осознают важность обновления военно-учетных данных в ТЦК и СП, то это значительно упростит систему работы", - сказал он, передает Military Media Center.
По словам Горбача, можно будет избежать многих проблем, которые, в частности, сейчас возникают во время вручения повесток на улицах.
"Также в дальнейшем это позволит более эффективно использовать граждан, состоящих на учете, по их правильным военно-учетным специальностям", - пояснил он.
Напомним, сегодня Минобороны запустило кампанию "Обновляй данные в ТЦК".
Работа ТЦК в Украине
31 июля стало известно, что в Украине до конца этого года заменят почти треть руководящего состава всех территориальных центров комплектования и социальной поддержки (военкоматов) на ветеранов. Это стало ответом на неудовлетворительную робоу областных ТЦК.
А сегодня президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 11 августа об освобождении всех областных военкомов.