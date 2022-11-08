Россия потеряла почти половину своих штурмовиков.

Авиационный эксперт Валерий Романенко заявил, что из-за падения производства и больших потерь боевых самолетов Россия не сможет восстановить авиационные мощности в течение ближайших лет.

Производство военных самолетов в России упало более чем в три раза, рассказал Романенко в интервью Радио НВ. Кроме того, у россиян есть проблемы с авиаремонтом, поскольку им очень сложно восстанавливать электронику.

"Сложность ситуации для них заключается еще и в том, что сейчас происходит смена поколений. Сейчас все ведущие европейские воздушные силы, ведущие страны НАТО, получают самолеты пятого поколения. И уже сейчас, на сегодня, более 50 таких самолетов – это истребители F-35. А россияне сделали шесть таких самолетов, из них один разбили прямо на заводе. У них есть пять таких самолетов", – подчеркнул Романенко.

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По его словам, Россия испытывает трудности не только с восстановлением того парка самолетов, который у них есть – четвертого плюс плюс поколения, но и пятого поколения тоже.

"Потери у них большие. Начнем с того, что они почти половину своих штурмовиков потеряли, а эти самолеты – последний был выпущен в 1989 году. То есть, штурмовая авиация понесла невосполнимые потери, бомбардировочная авиация понесла большие потери и может быть восстановлена только за счет оголения, например, Дальневосточного региона или других регионов – когда нужно будет полностью вывести оттуда бомбардировочные подразделения", – добавил эксперт.

Сейчас Россия направляет в зону боевых действий одну-две эскадрильи из полка. При этом на базовом аэродроме остается еще одна эскадрилья самолетов, и иногда происходит ротация.

"Если такой уровень потерь, то уже будет не ротация, а полностью вывод, например, из Дальневосточного региона или из Южного региона каких-то подразделений", – добавил Романенко.

Потери авиации РФ в Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, российская армия потеряла сотни самолетов и вертолетов. Так, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 8 ноября, в Украине уничтожили 278 самолетов и 260 вертолетов российских оккупантов.

7 ноября 2022 года сообщалось, что украинские воины сбили российский штурмовик Су-25 в небе над Херсонщиной.

Кроме того, британская разведка заявила, что Россия не имеет преимущества в воздушном пространстве Украины и вряд ли получит его в ближайшие месяцы. Потери Россией боевых самолетов значительно превышают их возможности по производству новых.

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