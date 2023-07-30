Дроны уничтожили в пределах Херсонской и Днепропетровской областей.

Российские оккупанты в ночь на 30 июля снова атаковали Украину. Силами противовоздушной обороны уничтожены четыре ударных беспилотника Shahed-136/131.

"Ночью 30 июля 2023 года противник атаковал с юго-восточного направления четырьмя ударными БпЛА "Shahed-136/131". Силами и средствами Воздушных Сил все вражеские БпЛА уничтожены в пределах Херсонской и Днепропетровской областей", - говорится в сообщении воздушных сил ВСУ.

Также отмечается, что авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла до 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

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"29 июля противовоздушной обороной было уничтожено четыре разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня", - заявили в воздушных силах.

Ситуация на фронте по состоянию на 30 июля 2023 года - последние новости

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли по территории Украины восемь ракетных, 33 авиационных удара и совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

В то же время, подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили одно артиллерийское средство на огневой позиции, один склад боеприпасов, одну станцию радиоэлектронной борьбы, а также один район сосредоточения личного состава противника.

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