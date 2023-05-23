Коллаборантов ждет уголовная ответственность.

Украина после освобождения Крыма однозначно будет выдворять российских колонизаторов, которые после 2014 года незаконно прибыли на оккупированный полуостров и стали там жить.

Об этом заявила вице-премьер Ирина Верещук в эфире информационного телемарафона.

"В отношении коллаборантов есть Уголовный кодекс, статья 111-1, в отношении "колонизаторов" мы сейчас нарабатываем, какой будет ответственность, но я уже советую выезжать, потому что выдворение точно будет", - отметила она.

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Оккупация Крыма Россией - детали

В 2014 году российская армия без опознавательных знаков по приказу Владимира Путина захватила украинский полуостров Крым, после чего провела там псевдореферендум по присоединению к России.

Во время полномасштабного вторжения в 2022 году Россия использовала Крым для атаки на Украину с юга, что позволило захватить значительную часть территорий Херсонской и Запорожской областей. Несмотря на это, Украина планирует вернуть себе все захваченные россиянами территории.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал указ по "Вопросу Консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя". Секретарем совета назначили постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Тамилу Ташеву.