Ранее бригада провела тур по городам Европы.

Рекрутинг - это максимально эффективный инструмент пополнения подразделений, заявил в интервью Армия TV командир роты в 3 ОШБР Антон Радько.

"В рекрутинговый центр ты приходишь добровольно и добровольно оттуда выходишь. Тебя никто там не задерживает, не дает повесток. Это условно как справочное бюро, но в котором ты можешь сразу начать оформлять документы, тебе сразу разъясняют о бригаде, специфике, какие у нас есть инициативы. Это все максимально доступно объясняется. Так гораздо проще и эффективнее, поскольку человек понимает, куда он может попасть, какие есть специальности, вакансии. Ведь мы четко понимаем по службе, какие вакансии нам нужно", - пояснил Радько.

Кроме того, военный рассказал о туре 3 ОШБр по городам Европы, в котором бригада знакомила украинцев за рубежом с условиями службы в их подразделениях.

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"Его не удалось провести так, как хотелось. Поскольку было запланировано несколько стран. К сожалению, в некоторых из них не удалось провести, поскольку различные леворадикальные организации и маргинальные люди, которые скучают по совку. Организаторам были разные угрозы, на посольства давили, в этом плане они (россияне, - УНИАН) работают хорошо - эти сети ФСБ, нормально людей подстрекают эти моменты", - добавил Радько.

Он также высказался относительно украинцев, которые выехали за границу: "Украинцы, те кто сбежал или тот, кто раньше выехал - они все равно генетически украинцы. Да, возможно мужчины, которые через Тису плывут - их трудно назвать украинцами. Ведь это явно не поступок гражданина государства. Однако, у них есть те или иные причины. Но генетически они остаются украинцами. Сейчас украинцами по миру остаются миллионы и как раз такие инициативы, чтобы люди понимали, что эти все лозунги "Дети депутатов", "За политиков" - мы не за это все воюем".

Рекрутинг в ВСУ - последние новости

Ранее уполномоченный Министерства обороны по вопросам рекрутинга в Украине Алексей Бежевец рассказал о том, действительно ли есть большие шансы для военнообязанного попасть на ту должность в части, с которой он уже общался. По его словам, все этапы по переходу в ту или иную часть контролирует Генштаб и ТЦК и СП.

"Именно это мы объясняем с самого начала человеку: как должны выглядеть документы, которые оформляются, какие есть части приоритетные, не приоритетные. И, собственно, форма контрактная, она сегодня предусмотрена и четко урегулирована. Оформление и дальше - как человек учится, где он учится, как он попадает в свою часть - это контролируется и Генеральным штабом, и это доведено и до ТЦК и СП, и до учебных частей", - пояснил представитель Минобороны

Между тем военнослужащий ВСУ, командир подразделения ударных БПЛА "Орден Сантьяго" Игорь Луценко заявил, что на сегодня можно утверждать, что настоящего рекрутинга в Украине нет.

"На практике мы видим, что рекрутинга, о котором неоднократно хвастались, что якобы он есть, но его нет", - подчеркнул он. При этом военный отметил, что общался с людьми, которые хотели идти в его подразделение и получили все документы, прошли базовую общевойсковую подготовку, но их отправили в другие части.

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