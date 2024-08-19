ВСУ продолжают продвигаться в России.

Если Путин не пойдет на уступки и откажется от переговоров, у Украины не останется другого выбора, кроме как остаться в Курской области РФ и продвигаться дальше по российской территории, пишет The Times.

Издание пишет, что у Украины нет желания постоянно занимать захваченную российскую территорию, но она надеется, что прибытие тысяч хорошо оснащенных солдат, обученных навыкам ведения общевойскового боя по западному образцу, заставит Москву переключить внимание с востока Украины и в конечном итоге склонит Путина к переговорам.

"Если Путин не пойдет на уступки и откажется от переговоров, кроме как на своих условиях, у Киева не останется другого выбора, кроме как остаться в Курской области и продвигаться дальше, чтобы усилить давление на Москву. В преддверии такого сценария Украина создала в занятых районах "военную комендатуру" в качестве демонстрации новой линии фронта, противостоящей Москве", - говорится в статье. Видео дня

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