ВСУ продолжают продвигаться в Курской области.

В подконтрольном Украине российском городе Суджа Курской области застрявшие россияне задаются вопросом, что делать дальше. Они благодарят бойцов ВСУ за хорошее отношение и просят "мирное соглашение", пишет The Washington Post.

Отмечается, что репортеры издания побывали на захваченной территории и не увидели никаких доказательств того, что украинские военные грабили или нападали на мирное население.

"То, как украинские войска действуют на этой территории и, по-видимому, обращаются с людьми, которые там живут, подкрепляет официальные заявления о том, что Украина рассматривает цель своего наступления не как завоевание с целью долгосрочной аннексии, а, скорее, как тактику ведения переговоров… Для сил на местах и ​​для многих по всей Украине это вторжение рассматривается как жизненно важная тактика, позволяющая не дать Путину попытаться заморозить войну в ущерб Украине", - говорится в статье. Видео дня

Опрошенные в Судже россияне заявили, что с ними обращались хорошо и что они не знают ни одного убитого жителя, но они по-прежнему хотят вернуть свой город под контроль России. Несмотря на войну, бушующую прямо у границы с Украиной, они даже не предполагали, что она дойдет до них.

"Мы даже не думали об этом", - заявила одна из россиянок.

Другая сказала, чтоб Путин договорился с Зеленским, так как они все хотят вернуться домой, и "чтобы все разрешилось в хорошем смысле".

"Мы хотим мира и согласия. Мы не хотим ничего другого; нам больше ничего не нужно. Пожалуйста, помогите нам", - высказалась еще одна россиянка.

Военная операция ВСУ в Курской области - актуальное

Напомним, в России заявили, что ВСУ уничтожили третий мост через реку Сейм в Курской области.

По имеющимся оценкам, уничтожение данного моста - сильный удар по логистике россиян, которые находятся между рекой и украинской границей. Теперь они смогут получать все необходимо только лодками, а если захотят отступить - придется плыть.

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