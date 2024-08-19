Геннадий Попенко также высказался об артистах-беглецах.

Известный украинский ведущий, звезда шоу "Загублений світ" и военный Геннадий Попенко, который ранее высказался о мобилизации, ответил, должны ли все знаменитости пополнить ряды ВСУ. Он поделился, кто стал для него разочарованием после 2022 года, а кто - приятным открытием.

Попенко говорит, что для него важнее всего, чтобы все звезды помогали защитникам и поддерживали армию. Они должны показывать пример украинцам, убежден военный. По его мнению, все артисты не должны быть на фронте, но волонтерить и донатить - обязаны все.

"Как часто бывает, один смотрит - куда бы свалить или какие-то дивиденды в военное время получить, орден пробить и тому подобное. Это все отдаляет победу. А когда все смотрят в одну сторону, этот путь преодолевается значительно быстрее. Если есть ребята физически развитые, у которых есть желание делать самую тяжелую и нужную работу, то честь им и хвала", - указал Геннадий в интервью для "Апостроф Lime".

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В дополнение, ведущий признался, что за время полномасштабного вторжения разочаровался во многих украинских звездах. Однако он не хочет называть имен, так как считает, что говоря о беглецах и уклонистах, они становятся еще более популярными.

Но Геннадий радостно называет знаменитостей, которыми восхищается, в частности, режиссером Олегом Сенцовым, актерами Андреем Фединчиком и Владимиром Ращуком. Артисты пополнили ряды ВСУ и сейчас защищают Украину.

"О разочаровании в коллегах не хочу говорить, потому что не хочется вспоминать этих людей. У меня много разочарований. Я считаю так: если человека нет, то и слава Богу. Он себя показал и социум сделал выводы. Важно после всего ставить определенные маркеры: кто украинец, а кто под большим вопросом", - добавил Попенко.

К слову, сам Попенко пополнил ряды 59-й отдельной механизированной бригады. Однако позже начал служить в "Культурном Десанте".

Напомним, ранее Геннадий Попенко высказался об артистах, которые выступали в РФ.

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