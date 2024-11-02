В Украине постоянно создаются новые подразделения, отметил боец.

Ситуация на фронте в Украине достаточно сложная. Проблемы в украинской армии необходимо поднимать и очень быстро решать, заявил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр), майор ВСУ Максим Жорин,

Одной из таких проблем является создание новых бригад вместо укомплектования уже существующих, считает боец:

"Среди воюющих бригад сложно обнаружить комплектование даже более 40%. В то же время постоянно создаются новые подразделения, которые имеют личный состав без опыта, не имеют офицеров, требуют вооружения и обеспечения с нуля. Вместо интеграции новых бойцов в существующую боевую бригаду, часть людей толкают по вновь созданным подразделениям. В результате, они не могут выполнить боевые задачи на нормальном уровне. Их выводят в подчинение другим бригадам, что создает только новые проблемы, ведь управлять ими сложно", - объяснил Жорин.

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По мнению военного, возможно, такой формат лоббируется в связи с тем, что кому-то выгодно на этом зарабатывать.

"В то же время формат создания дивизий и поднятие опытных комбригов до этого уровня все никак не дойдет до реализации", - добавил боец.

Война в Украине: актуальные новости

Напомним, ранее сообщалось, что, по данным эксперта BILD по анализу открытых данных Юлиана Репке, российские оккупанты полностью захватили город Селидово и продвинулись от него дальше на запад.

Также отмечалось, что российская армия завершила захват полукотла вокруг Кураховки Донецкой области.

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