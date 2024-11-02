После оккупации Селидово россияне продвинулись вглубь Украины еще на 3 км.

Российские оккупанты полностью захватили город Селидово и продвинулись от него дальше на запад.

Как отметил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке, весь октябрь город успешно защищала 15-я бригада нацгвардии "Кара-Даг", но 23 октября оккупанты вошли в Селидово через угольную шахту на востоке и одновременно россияне обходили его с севера и юга.

Репке констатировал, что теперь город полностью взят, а российские оккупанты продвинулись еще на 3 км западнее и захватили поселок Вишневое.

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1 ноября финский военный эксперт Эмиль Кастехельми заявил, что оккупанты перешли в наступление на Донбассе. Общий фронт этого наступления составляет 70 км. "Россияне недавно начали крупное наступление к востоку и югу от Донецка на фронте шириной 70 км. Этот удар прорвал оборону Украины на многих участках всего за несколько дней. Общая ситуация очень тревожная, и украинцы измотаны. Предстоящая зима, вероятно, будет трудной", - констатировал Кастехельми.

Он отметил, что в последние дни оккупанты усилили продвижение в районах Угледара, Курахово и Селидово.

При этом 30 октября стало известно, что оккупанты продолжают давить на Харьковском направлении, и уже находятся в 2,5-3 километрах от города Купянск.

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