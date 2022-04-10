24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину / фото Facebook / Дмитрий Живицкий
В Сумской области изменили время комендантского часа.
Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
"Смена комендантского часа в Сумской области: с 11 апреля он будет длиться с 21:00 до 05:00", - говорится в сообщении.
С 17 марта комендантский час начинался в 19:00 и заканчивался в 07:00.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.