С 11 апреля комендантский час будет длиться с 21:00 до 05:00.

В Сумской области изменили время комендантского часа.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Смена комендантского часа в Сумской области: с 11 апреля он будет длиться с 21:00 до 05:00", - говорится в сообщении.

С 17 марта комендантский час начинался в 19:00 и заканчивался в 07:00.

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