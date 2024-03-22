Были уничтожены десятки ББМ и артиллерии.

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки обезвредили еще 870 российских оккупантов на фронте.

Как сообщает Генштаб, общие потери России в войне выросли до 434 710 человек.

Кроме того, было уничтожено много вражеской техники, в частности:

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танков - 6840 (+8);

боевых бронированных машин - 13111 (+37);

артиллерийских систем - 10775 (+35);

средства ПВО - 723 (+2);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 8388 (+23);

крылатые ракеты - 1953 (+31);

автомобильной техники и автоцистерн - 14287 (+45);

специальной техники - 1749 (+8).

Также было отправлено на металлолом 1018 РСЗО, 347 самолетов, 325 вертолетов, 1 подводная лодка, 26 кораблей и катеров.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал ISW, российское военное командование формирует резервы для поддержки затяжных наступательных операций в Украине. Эти силы вряд ли смогут функционировать как сплоченные широкомасштабные формирования для проникновения или использования в этом году.

По данным Генштаба, российские войска продолжают давить на позиции Сил обороны по всей линии фронта. Больше всего боевых столкновений произошло на Новопавловском направлении - оккупанты совершили здесь 25 атак на украинские позиции с поддержкой с воздуха.

По данным британской разведки, российские захватчики замедлили наступление к западу от Авдеевки в Донецкой области.

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