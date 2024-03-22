Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки обезвредили еще 870 российских оккупантов на фронте.
Как сообщает Генштаб, общие потери России в войне выросли до 434 710 человек.
Кроме того, было уничтожено много вражеской техники, в частности:
- танков - 6840 (+8);
- боевых бронированных машин - 13111 (+37);
- артиллерийских систем - 10775 (+35);
- средства ПВО - 723 (+2);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 8388 (+23);
- крылатые ракеты - 1953 (+31);
- автомобильной техники и автоцистерн - 14287 (+45);
- специальной техники - 1749 (+8).
Также было отправлено на металлолом 1018 РСЗО, 347 самолетов, 325 вертолетов, 1 подводная лодка, 26 кораблей и катеров.
Война в Украине - последние новости
Как сообщал ISW, российское военное командование формирует резервы для поддержки затяжных наступательных операций в Украине. Эти силы вряд ли смогут функционировать как сплоченные широкомасштабные формирования для проникновения или использования в этом году.
По данным Генштаба, российские войска продолжают давить на позиции Сил обороны по всей линии фронта. Больше всего боевых столкновений произошло на Новопавловском направлении - оккупанты совершили здесь 25 атак на украинские позиции с поддержкой с воздуха.
По данным британской разведки, российские захватчики замедлили наступление к западу от Авдеевки в Донецкой области.