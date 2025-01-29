Аналитик утверждает, что россияне активно готовятся, заблаговременно планируют, проводят соответствующие мероприятия по стабилизации ситуации для себя на этом участке фронта.

Бои на правом берегу Оскола имеют целью врага расширение плацдарма, чтобы атаковать Купянск. Такое мнение высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Славянская, Краматорская, Дружковская, Константиновская городская агломерация - эти населенные пункты расположены рядом друг с другом, поэтому разделять их между собой, пожалуй, не стоит. Но когда мы говорим об определенном приготовлении вражеских сил и средств на Лиманском направлении, я думаю, что стоит, это будет рационально, добавить еще один участок фронта, еще одно направление. Речь идет о Купянском направлении: Купянск, Купянск-Узловой. Бои, которые сейчас бушуют на правом берегу реки Оскол в районе Двуречной, они имеют целью для врага создание не только плацдарма на правобережье, а его расширение для того, чтобы с этой стороны еще атаковать наш Купянск", - заявил он в эфире Еспресо.

По его мнению, россиянам крайне важно взять под контроль железнодорожное сообщение востоком Харьковщины.

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"Ключевая миссия, которая возлагается на железнодорожное сообщение - это беспрепятственное, полноценное и своевременное снабжение всего того, что нужно для российской группировки войск. Если мы посмотрим с вами на карту Deep State, то видно, что именно через территорию Харьковщины враг планирует поставлять все необходимое для своей группировки, которая в перспективе будет действовать в районе Лимана", - сказал Селезнев.

По его словам, это тот самый плацдарм для атаки на Славянск и Краматорск с северо-востока не должен обеспечиваться за счет этого участка фронта.

Эксперт утверждает, что россияне активно готовятся, заблаговременно планируют, проводят соответствующие мероприятия по стабилизации ситуации для себя на этом участке фронта. Таким образом они пытаются обезопасить соответствующие логистические маршруты, которые прилегают к этой территории. Селезнев добавил:

"И здесь не стоит тешить себя иллюзиями, враг действует максимально рационально, действует в рамках заранее созданного и обеспеченного плана. И я думаю, что он и дальше будет сунуть и давить именно таким образом, чтобы сформировать максимально удобные и комфортные условия для действий своей группировки, которая будет двигаться в сторону Славянска, Краматорска с Лиманского направления. Но помним, не только Лиманское направление, а еще Часов Яр, а еще Покровское направление. Скорее всего, масштабная атака будет происходить на Славянско-Краматорско-Дружковско-Константиновскую городскую агломерацию как минимум с трех сторон".

Война в Украине - ситуация на фронте

Владислав Селезнев заявлял, что не надо исключать вариант, что российские захватчики могут двинуться в наступление на Днепропетровскую область, но они до сих пор не реализовать начальную задачу диктатора Владимира Путина по полной оккупации Донетчины.

По его словам, российские оккупанты грезят тем, чтобы взять под контроль всю территорию Донецкой области, и сосредоточили основное внимание на Покровском участке фронта.

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