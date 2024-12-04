Помимо более 80 тысяч погибших, установленных поименно, Россия потеряла пропавшими без вести еще около 50 тысяч солдат. Как пишет "Медиазона", такое число на круглом столе в Госдуме назвала двоюродная племянница Владимира Путина Анна Цивилева, которую диктатор назначил заместительницей министра обороны.
Мероприятие, посвященное "мерам социальной поддержки участников СВО и членов их семей" состоялось еще в конце ноября. Однако внимание на заявление Цивилевой обратили только сейчас.
"У родственников [пропавших без вести солдат] ДНК мы берем, они сдают бесплатно. У них принимает это МВД — абсолютно бесплатно, за свой счет делает и также в свою базу вносит, всех родственников, которые к нам обратились. Я уже сказала, 48 тысяч", — сообщила Цивилева.
Находившийся на мероприятии глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов попросил ее больше нигде не озвучивать эти цифры.
"Один момент, коллеги. Вот здесь вот Анна Евгеньевна цифры называла, в том числе и без вести отсутствующих. Я убедительно прошу, вы этими цифрами нигде не фигурируйте. Это такая, закрытая информация, достаточно чувствительная. И вот когда будем документы составлять итоговые, тоже чтобы эти цифры нигде не были", — сказал Картаполов.
Сама Цивилева на это возразила, что 48 тысяч – это количество обращений от родственников, а не самих пропавших. "Многих они найдут", — заявила чиновница, видимо, подразумевая, что найдут уже мертвыми, поскольку поиск ведется на основе совпадений ДНК обратившихся родственников с ДНК неопознанных трупов солдат в моргах.
Российские потери в Украине
По данным украинского Генштаба, общие потери российской армии и союзных ей сил за все время полномасштабной войны в Украине составили уже более 747 тысяч человек. Речь идет, как об убитых, так и о раненных. Многие аналитики считают эти данные сильно завышенными.
Российские оппозиционные журналисты посчитали, что в войне против Украины погибли уже более 80 тысяч российских солдат. Однако эти данные сильно отстают фактических потерь, поскольку основываются исключительно на публичных некрологах – сообщениях в СМИ и соцсетях. Т.е. они не учитывают пропавших без вести (большинство из которых, скорей всего, убиты), а также те смерти, о которых не сообщалось публично.