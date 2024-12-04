Если достоверно установленное число убитых перещагнуло 80 тысяч, то к ним теперь можно прибавить еще 50 тысяч пропавших без вести, большинство из которых, очевидно, мертвы.

Помимо более 80 тысяч погибших, установленных поименно, Россия потеряла пропавшими без вести еще около 50 тысяч солдат. Как пишет "Медиазона", такое число на круглом столе в Госдуме назвала двоюродная племянница Владимира Путина Анна Цивилева, которую диктатор назначил заместительницей министра обороны.

Мероприятие, посвященное "мерам социальной поддержки участников СВО и членов их семей" состоялось еще в конце ноября. Однако внимание на заявление Цивилевой обратили только сейчас.

"У родственников [пропавших без вести солдат] ДНК мы берем, они сдают бесплатно. У них принимает это МВД — абсолютно бесплатно, за свой счет делает и также в свою базу вносит, всех родственников, которые к нам обратились. Я уже сказала, 48 тысяч", — сообщила Цивилева.

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Находившийся на мероприятии глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов попросил ее больше нигде не озвучивать эти цифры.

"Один момент, коллеги. Вот здесь вот Анна Евгеньевна цифры называла, в том числе и без вести отсутствующих. Я убедительно прошу, вы этими цифрами нигде не фигурируйте. Это такая, закрытая информация, достаточно чувствительная. И вот когда будем документы составлять итоговые, тоже чтобы эти цифры нигде не были", — сказал Картаполов.

Сама Цивилева на это возразила, что 48 тысяч – это количество обращений от родственников, а не самих пропавших. "Многих они найдут", — заявила чиновница, видимо, подразумевая, что найдут уже мертвыми, поскольку поиск ведется на основе совпадений ДНК обратившихся родственников с ДНК неопознанных трупов солдат в моргах.

Российские потери в Украине

По данным украинского Генштаба, общие потери российской армии и союзных ей сил за все время полномасштабной войны в Украине составили уже более 747 тысяч человек. Речь идет, как об убитых, так и о раненных. Многие аналитики считают эти данные сильно завышенными.

Российские оппозиционные журналисты посчитали, что в войне против Украины погибли уже более 80 тысяч российских солдат. Однако эти данные сильно отстают фактических потерь, поскольку основываются исключительно на публичных некрологах – сообщениях в СМИ и соцсетях. Т.е. они не учитывают пропавших без вести (большинство из которых, скорей всего, убиты), а также те смерти, о которых не сообщалось публично.

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