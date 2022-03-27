Ранее комендантский час в области длился с 20.00 до 6.00 / фото REUTERS
В Кировоградской области изменили продолжительность комендантского часа.
Об этом сообщил председатель Кировоградской областной государственной администрации Андрей Райкович в Telegram.
"С сегодняшнего дня в Кировоградской области меняется продолжительность комендантского часа", - говорится в сообщении.
В частности, теперь он продлится с 21.00 до 6.00. Ранее комендантский час в области длился с 20.00 до 6.00.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ начала бомбить украинские города. Массово гибнет мирное население Украины.
- Мировые бренды массово уходят с российского рынка.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.
- По состоянию на 25 марта 2022 года по подсчетам ООН жертвами российских оккупантов стали более 1000 мирных украинцев.