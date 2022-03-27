Комендантский час продлится с 21.00 до 6.00.

В Кировоградской области изменили продолжительность комендантского часа.

Об этом сообщил председатель Кировоградской областной государственной администрации Андрей Райкович в Telegram.

"С сегодняшнего дня в Кировоградской области меняется продолжительность комендантского часа", - говорится в сообщении.

В частности, теперь он продлится с 21.00 до 6.00. Ранее комендантский час в области длился с 20.00 до 6.00.

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