Юсов подтвердил что был поражен авиационный завод.

В результате атаки беспилотниками по авиационному заводу в городе Борисоглебск Воронежской области РФ поражены основные производственные мощности предприятия.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Андрей Юсов в эфире Радио Свобода. В частности, он подтвердил, что был поражен авиационный завод.

"Это то, что можем констатировать из разных источников. Был грохот - также можем подтвердить. Деталей раскрывать не будем, но, по предварительной информации, поражены основные производственные мощности предприятия", - отметил Юсов.

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Атака на Вронежскую область

Сегодня российские Telegram-каналы сообщли, что в ночь на 9 апреля беспилотники атаковали Борисоглебский учебный авиационный центр в Воронежской области РФ.

Российские паблики отмечали, что центр атаковали якобы два беспилотника. Хотя официально оккупанты отчитывались о сбитии БПЛА, но в сети появились кадры, на которых четко видно, что "птички" долетели по цели и поразили ее. Так, на видео момента атаки было заметно, что россияне пытались сбить БПЛА, открыв огонь из нескольких точек центра. Впрочем, впоследствии видно и слышно мощные взрывы.

Впоследствии источник УНИАН в спецслужбах сообщил, что атака на Борисоглебский учебный авиационный центр в Воронежской области РФ - это операция ГУР. "За атакой на учебный авиационный центр в Борисоглебске Воронежской области стояло Главное управление разведки Минобороны. Есть значительные повреждения главного производственного цеха", - отметил собеседник агентства.

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