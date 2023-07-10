Украинская разведка показала, как наши воины запускают разные дроны.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заинтриговало ярким видеороликом с украинскими воинами.

ГУР МО на своем Telegram-канале в понедельник утром, 10 июля, разместило видео, в котором познято наших бойцов, готовящихся к бою. Также в разведке показали, как наши защитники запускают беспилотные летательные аппараты разных типов.

"Пришло время возмездия", - такими словами завершается ролик.

Стоит отметить, что 10 июня президент Владимир Зеленский подтвердил - украинское контрнаступление началось.

Важные новости о достижениях украинских военных - что надо знать

Утром 10 июля Генштаб Вооруженных сил Украины поделился, что наши воины продолжают контрнаступательные действия на двух направлениях - Бердянском и Мелитопольском. В Генштабе отметили, что бойцы закрепляются на тех рубежах, на которые смогли выйти.

Кроме того, сообщалось о серьезных успехах защитников и защитниц нашего государства на Бахмутском направлении. Командующий Сухопутными войсками нашей армии генерал-полковник Александр Сырский отмечал, что противники местами оказываются в ловушке.

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