Украинские защитники держат оборону на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском направлениях.

Украинские защитники успешно отбивают и сдерживают наступательные действия российских оккупантов на нескольких направлениях, в течение суток произошло около 20 боевых столкновений, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационный удар в районе Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Двуречное, Западное, Купянск, Кисловка, Берестово Харьковской области. На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее дубравы Луганской области. Нанес авиационный удар в районе спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское Луганской области и Торское, Верхнекаменское, спорное и Раздолевка Донецкой области", - говорится в сообщении.

На Бахмутском направлении, как отмечается, наши защитники успешно отбили атаки противника в районах восточнее Ступочек и возле Дилиевки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Клещеевки и Дилиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Васюковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское, Часов Яр, Северное Донецкой области.

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Также в Генштабе проинформировали, что на Авдеевском направлении ВСУ успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Водяное и Карловка Донецкой области. На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Максимильяновка и Георгиевка Донецкой области.

Кроме того, как говорится в сводке, на шахтерском направлении противник нанес авиационный удар в районе Макаровки и совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Великая Новоселка Донецкой области.

"На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. нанес авиационные удары в районах Левадного и Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Новоандреевка, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Степное, Лобковое и Каменское Запорожской области; Дудчане, Берислав, Казацкое, Молодежное, Антоновка, Камышаны, Кизомис, Станислав Херсонской области. В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах", - заявили в Генштабе.

Как сообщал УНИАН, представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Мэтью Миллер заявил, что украинские защитники уже освободили около 45% территорий, которые находились под российской оккупацией.

Отмечалось, что если считать включительно с Крымом, то Украина вернула около 45% своей территории, если же не учитывать оккупированный Крым, то украинские бойцы освободили около 61% территорий.

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