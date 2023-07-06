В частности, авиация разбила 13 скоплений живой силы россиян.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов и уничтожила зенитно-ракетный комплекс врага.

Об этом речь идет в утренней сводке Генштаба. Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов.

Также были разбиты четыре пункта управления, склад боеприпасов, 8 артиллерийских средств на огневых позициях, два средства противовоздушной обороны, радиолокационная станция и четыре станции радиоэлектронной борьбы противника.

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Война в Украине: Новости

В Украине продолжаются контрнаступательные действия. И Генштаб и аналитики констатируют, что ВСУ добиваются успеха и отвоевывают у оккупантов земли.

Так, Институт по изучению войны сообщил, что ВСУ провели успешные контрнаступательные операции на пяти участках фронта, а также нанесли ракетные удары по тылу врага. Аналитики отметили, что украинские военные провели контрнаступательные действия на пяти участках фронта и достигли успехов помимо этого, ВСУ провели серию ракетных ударов по российским тыловым позициям вдоль всего фронта ночью и днем 5 июля.

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