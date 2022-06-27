В британской разведке предполагают, что в ближайшие недели российская армия все больше будет опираться на резервные силы.

Российские войска пытаются набрать обороты на Изюмском направлении фронта.

Об этом сообщается в Twitter Министерства обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

"В то время как основным направлением российской операции остается Северодонецко-Лисичанский котел, неделя постоянных тяжелых обстрелов свидетельствует о том, что Россия сейчас пытается набрать обороты на северном Изюмском направлении. Украинские вооруженные силы продолжают удерживать оборону на этом участке, эффективно используя лесистую местность", - сказано в сообщении.

В британской разведке также предполагают, что в ближайшие недели российская армия все больше будет опираться на резервные силы, состоящие из нескольких отдельных компонентов, которые Россия почти наверняка уже начала развертывать.

"Резерв боевой армии России — это недавнее нововведение, состоящее из резервистов-добровольцев, работающих по совместительству, которые развертываются как целые подразделения, обычно они охраняют тыл", - сказано в сообщении.

В разведке объяснили, что человеческий мобилизационный ресурс — это значительное количество всех ветеранов, служивших в регулярных вооруженных силах в последние пять лет.

"Российские власти, вероятно, используют добровольцев из этой категории для укомплектования третьих батальонов в составе регулярных бригад", - полагают в британской разведке.

Также в ведомстве считают, что, несмотря на постоянную нехватку готовых к переброске в Украину резервистов, российское руководство, вероятно, по-прежнему не хочет отдавать приказ о всеобщей мобилизации.

Как сообщал УНИАН, украинские воины остановили попытку оккупантов пойти вперед вблизи Марьинки.