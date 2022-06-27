Российские войска пытаются набрать обороты на Изюмском направлении фронта.
Об этом сообщается в Twitter Министерства обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.
"В то время как основным направлением российской операции остается Северодонецко-Лисичанский котел, неделя постоянных тяжелых обстрелов свидетельствует о том, что Россия сейчас пытается набрать обороты на северном Изюмском направлении. Украинские вооруженные силы продолжают удерживать оборону на этом участке, эффективно используя лесистую местность", - сказано в сообщении.
В британской разведке также предполагают, что в ближайшие недели российская армия все больше будет опираться на резервные силы, состоящие из нескольких отдельных компонентов, которые Россия почти наверняка уже начала развертывать.
"Резерв боевой армии России — это недавнее нововведение, состоящее из резервистов-добровольцев, работающих по совместительству, которые развертываются как целые подразделения, обычно они охраняют тыл", - сказано в сообщении.
В разведке объяснили, что человеческий мобилизационный ресурс — это значительное количество всех ветеранов, служивших в регулярных вооруженных силах в последние пять лет.
"Российские власти, вероятно, используют добровольцев из этой категории для укомплектования третьих батальонов в составе регулярных бригад", - полагают в британской разведке.
Также в ведомстве считают, что, несмотря на постоянную нехватку готовых к переброске в Украину резервистов, российское руководство, вероятно, по-прежнему не хочет отдавать приказ о всеобщей мобилизации.
Как сообщал УНИАН, украинские воины остановили попытку оккупантов пойти вперед вблизи Марьинки.