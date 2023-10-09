Уничтожено более 3 тысяч оккупантов, 90 танков и более 140 артиллерийских установок.

Силы обороны Украины за прошедшую неделю боевых действий уничтожили более 3 тысяч российских захватчиков и 90 их танков. Об этом говорится в сообщении медийной площадки Сил обороны Military Media Center в Telegram.

В частности, Силы обороны Украины за прошедшую неделю с 2 октября по 8 октября уничтожили:

личного состава врага - 3190 (условно 6 батальонов);

танков - 91 (условно 3 танковых батальона);

боевых бронированных машин - 118 (условно 4 мотострелковых батальона);

артиллерийских установок - 141 (условно 9 артиллерийских дивизионов);

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Потери России в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, за все время полномасштабной захватнической войны РФ против Украины, с 24 февраля 2022 года, уничтожено около 282 тысячи 630 личного состава захватчиков, в том числе 350 за минувшие сутки,

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Также уничтожено 808 реактивных систем залпового огня, 4823 танков и 6706 артиллерийских систем.

Хорошие результаты, в частности, приносит украинская "Армия дронов" - с ее помощью за последний месяц уничтожено 136 танков, 270 артиллерийских систем, включая САУ.

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