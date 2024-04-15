С начала апреля украинские защитники уничтожили и повредили 53 единицы российской бронетехники, среди которых 16 танков.

На Новопавловском направлении российские оккупанты ежедневно штурмуют позиции ВСУ с активным применением бронетехники. Только за первые две недели апреля было уничтожено и повреждено более полусотни единиц вражеской техники.

Об этом в эфире телемарафона рассказал пресс-офицер 79-й отдельной десантной-штурмовой бригады Ярослав Чепурной, характеризуя активность российского наступления на этом участке фронта.

"У нас наступления врага не прекращаются, происходят ежедневно более десятка штурмовых действий. Сегодня, к примеру, было 13 штурмовых действий. Враг, как и всегда, активно применял бронетехнику. Соответственно, два БМП и танк были поражены огнем наших средств, а какие-то подорвались на минах", - акцентировал он.

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Пресс-офицер 79-й бригады ДШВ отметил, что очень хорошо свидетельствуют об активном применении врагом бронетехники на Новопавловском направлении, цифры пораженной техники российских оккупантов за первые две недели апреля.

"Так, 53 единицы техники было нами уничтожено и повреждено, из которых 16 - это танки. Можете представить себе, что полсотни бронированных боевых машин было нами поражено. Это то, что враг бросил на штурмы наших позиций. Конечно, не вся техника была нами уничтожена, некоторая успела скрыться. Стоит отметить, что враг пытается ежедневно выбить наши подразделения с позиций в районе Новомихайловки и горячие боевые действия продолжаются ежедневно. Начиная с утра и заканчивая поздно вечером. Учитывая, что начался длинный световой день, то можно сказать, что враг начинает теперь штурмовые действия раньше и заканчивает позже",- подчеркнул Чепурной.

Он добавил, что почва уже достаточно сухая, соответственно вражеская техника может приблизиться к позициям украинских сил. "Она может завязнуть только с помощью наших минно-взрывных заграждений. Кроме того, очень четко и профессионально работают наши противотанковые подразделения. С помощью отечественных противотанковых ракетных комплексов "Стугна", с помощью американского противотанкового ракетного комплекса "Джавелин", мы уничтожаем вражескую технику задолго до подхода к нашим позициям", - отметил Чепурной.

Война в Украине: новости

15 апреля в утренней сводке Генштаб ВСУ выделил Новопавловское направление, как самое напряженное на линии фронта. Там Силы обороны продолжают сдерживать натиск врага в районах населенных пунктов Красногоровка и Новомихайловка Донецкой области. Отмечалось, что за сутки российские войска при поддержке авиации, 16 раз пытались прорвать оборону украинских защитников.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что в последние дни ситуация на фронте обостряется, особенно это касается донецких направлений.

Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что российская оккупационная армия получила указание от своего высшего военного руководства захватить город Часов Яр до 9 мая.

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