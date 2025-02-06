Вражеская РСЗО была успешно уничтожена на Луганщине.

Внешние пилоты 412-го полка "NEMESIS" Сил беспилотных систем на ходу поразили вражескую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град". Соответствующее видео опубликовала пресс-служба СБС.

Отмечается, что вражеская РСЗО была успешно уничтожена на Луганщине.

"Операторы 412 полка "NEMESIS" в очередной раз подтвердили свое мастерство, уничтожив реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", которая двигалась на высокой скорости", - сказано в сообщении.

Там отметили, что поймать РСЗО - задача не из легких.

"Ведь враг обычно использует тактику "удар-отход": огневые позиции расположены в одном месте, а тайник в другом, на расстоянии десятков километров. Однако качественная разведка и тщательное планирование позволяют нашим операторам осуществлять такие операции с высокой эффективностью", - добавили там.

Судя по обнародованному видео, боеприпас поразил боевую машину в район кабины и капота.

Война в Украине - уничтожение российской техники

В январе 66% российской техники было выведено из строя именно в результате работы ударных беспилотников различных типов, это на 7% больше целей, чем в декабре. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

По его словам, это один из наших постоянных приоритетов, без которого невозможна победа в современной технологической войне. Направление, которое динамично развивается.

Вас также могут заинтересовать новости: