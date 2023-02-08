Отмечается, что защитники Украины также повредили "Грады", которыми оккупанты обстреливали Херсон.

Защитники Украины на юге уничтожили семь плавсредств россиян. Их готовили для диверсионно-разведывательных групп.

"Наша контрбатарейная борьба достаточно мощная. Нам удалось уничтожить те малые плавсредства, которые враг подготовил ДРГ. Их было семь штук", - рассказала начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телемарафона.

При этом она отметила, что украинские бойцы повредили "Грады", которыми оккупанты обстреливают Херсон из Олешек.

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Кроме того, Гуменюк констатировала, что россиянам стало сложнее вести воздушную разведку, а из-за плохой погоды в Черном море они сократили количество кораблей на дежурстве.

Ситуация на фронте по состоянию на 8 лютого - что известно

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что з прршедшие сутки, 7 февраля, защитники Украины ликвидровали 910 российских оккупантов. Таким образом, число россиян, которые никогда не вернутся домой, с 24 февраля 2022 года составило приблизительно 134100 человек.

Кроме того, бойцы ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ отправили 18 кораблей и катеров, в том числе известный крейсер "Москва".

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