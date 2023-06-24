В командовании "Юг" отметили, что на фоне событий в собственной стране враг способен определенные действия, чтобы отвлечь внимание.

Украинские военные предупредили об очень высокой угрозе из акватории Черного моря. Общий залп "Калибров" может достичь 14 ракет.

Как сообщает Оперативное командование "Юг", по состоянию на 13:00 в акватории корабельная группировка противника состоит из семи единиц. Среди них есть три ракетоносителя – два подводных и надводный.

"Общий залп, с учетом выпущенных на рассвете по Одесской области ракет, может достигать 14 "Калибров". Уровень ракетной угрозы очень высок", - акцентируют в командовании.

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Людей просят не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, не терять бдительности.

"Враг, обескураженный событиями в собственной стране, способен на коварную агрессию для отвода внимания от политического провала террористического режима", - добавляют в "Юге".

Ситуация в Черном море - последние новости

23 июня поздно вечером в командовании "Юг" сообщили, что возросла угроза ракетного удара из акватории Черного моря, где зафиксировано два ракетоносителя. Сегодня утром оккупанты атаковали Одесскую область двумя ракетами "Калибрам": одна уничтожена, из-за падения другой разрушен склад.

Также 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил: российская армия по приказу министра обороны Сергея Шойгу и главнокомандующего ВС РФ Валерия Герасимова нанесла ракетный удар по его ЧВК. Пригожин заявил, что отомстит и повел свою группировку на Ростов. Затем СМИ сообщили, ЧВК захватила Воронеж.

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