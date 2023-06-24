Украинские военные предупредили об очень высокой угрозе из акватории Черного моря. Общий залп "Калибров" может достичь 14 ракет.
Как сообщает Оперативное командование "Юг", по состоянию на 13:00 в акватории корабельная группировка противника состоит из семи единиц. Среди них есть три ракетоносителя – два подводных и надводный.
"Общий залп, с учетом выпущенных на рассвете по Одесской области ракет, может достигать 14 "Калибров". Уровень ракетной угрозы очень высок", - акцентируют в командовании.
Людей просят не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, не терять бдительности.
"Враг, обескураженный событиями в собственной стране, способен на коварную агрессию для отвода внимания от политического провала террористического режима", - добавляют в "Юге".
Ситуация в Черном море - последние новости
23 июня поздно вечером в командовании "Юг" сообщили, что возросла угроза ракетного удара из акватории Черного моря, где зафиксировано два ракетоносителя. Сегодня утром оккупанты атаковали Одесскую область двумя ракетами "Калибрам": одна уничтожена, из-за падения другой разрушен склад.
Также 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил: российская армия по приказу министра обороны Сергея Шойгу и главнокомандующего ВС РФ Валерия Герасимова нанесла ракетный удар по его ЧВК. Пригожин заявил, что отомстит и повел свою группировку на Ростов. Затем СМИ сообщили, ЧВК захватила Воронеж.