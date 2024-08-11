На Покровском направлении украинские защитники отразили 38 вражеских штурмов.

За прошедшие сутки на фронте в Украине зафиксировано 114 боевых столкновений, сообщает Генштаб ВСУ.

"По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам ракетный удар одной ракетой, 73 авиационных удара, задействовав 106 КАБов. Кроме этого, совершил 4928 обстрелов, в том числе 153 из реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении.

В то же время авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 21 удар по скоплениям живой силы противника, пять - по вражеским средствам РВиА и два - по станциям радиоэлектронной борьбы.

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Война в Украине - ситуация на фронте 11 августа

По данным Генштаба, на отдельных направлениях фронта наблюдалась следующая ситуация:

В Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло шесть боевых столкновений. Все – в районе Волчанская.

На Купянском направлении количество атак за сутки достигло десяти. Силы обороны отразили все штурмовые действия противника у Синьковки, Берестового, Глушковки и Стельмаховки.

На Лиманском направлении наши войска отразили 17 атак окупантов в районах населенных пунктов Невское, Макеевка, Терны, а также в Серебрянском лесу.

На Северском направлении Силами обороны Украины остановлены семь штурмовых действий вблизи Белогоровки, Спорного и Выемки.

На Краматорском направлении наши воины пресекли 11 попыток противника прорвать оборону в районах Белой Горы, Ивановского и Временного Яра. Около последнего произошло более 80 процентов всех боеприкосновений.

На Торецком направлении враг совершил десять атак неподалеку от населенных пунктов Северное, Железное, Дружба, Нью-Йорк и Торецк. По Торецку и близлежащих территориях нанес за сутки девять авиаударов.

На Покровском направлении наши защитники отразили 38 вражеских штурмовых действий. Больше всего их было в районах населенных пунктов Желанне, Гродовка и Воздвиженка – десять, восемь и пять соответственно.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили вражеские атаки в районах Красногоровки, Георгиевки, Парасковеевки, Карловки и Константиновки, где оккупанты девять раз пытались прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении агрессор трижды атаковал украинские позиции, в районе Водяного и Старомихайловки и Керменчика.

На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение недалеко от Новоданиловки.

В Приднепровском направлении успеха не имели две атаки россиян.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Напомним, как сообщал УНИАН, общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения ориентировочно составляют около 590 тысяч 920 человек личного состава.

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