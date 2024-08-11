Уничтожены еще более тысячи оккупантов.

Общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения ориентировочно составляют около 590 тысяч 920 человек личного состава.

Как сообщает Генштаб ВСУ, за последние сутки Силы обороны Украины Уничтожили 1220 оккупантов.

Также Россия потеряла на поле боев не менее:

Видео дня

танков - 8447 (+6 за последние сутки),

боевых бронированных машин - 16363 (+13),

артиллерийских систем - 16663 (+58),

РСЗО - 1143,

средств ПВО - 918,

самолетов - 366,

вертолетов - 328 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 13399 (+27),

крылатых ракет - 2425,

кораблей / катеров - 28,

подводных лодок - 1,

автомобильной техники и автоцистерн - 22524 (+71),

специальной техники - 2800 (+11).

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

Война в Украине - актуальные новости

Напомним, в ночь на 11 августа российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Киевской области.

Из-за удара погибли мирные жители - 35-летний мужчина и его 4-летний сын. Они оказались под завалами здания и во время поисково-спасательных работ нашли их тела.

Вас также могут заинтересовать новости: