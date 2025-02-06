Ранее РФ почти не трогала нашу нефтегазовую инфраструктуру, отметил Жирохов.

Удары Украины по российской нефтегазовой инфраструктуре имеют накопительный эффект. Так же как и западные санкции против Москвы. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный эксперт Михаил Жирохов.

"Люди ожидали, что они (удары, - УНИАН) начнут действовать уже завтра. Но так это не работает. Удары по объектам нефтяной промышленности - это игра в долгую. И сейчас мы видим только начало. Ведь этот рынок очень мощный. Нужно много времени, чтобы был какой-то эффект. Эти удары будут продолжаться, ведь у РФ еще есть нефтеперерабатывающие заводы, на которые не упали "обломки", - пояснил Жирохов.

Эксперт добавил, что последствий от этих ударов российская армия не почувствует. В то же время это повлияет на жизнь гражданского населения в РФ. Ведь любой рост цен на топливо сопровождается подорожанием продуктов и услуг. В то же время эксперт отмечает, что россияне "действуют в ответ".

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"Наша газотранспортная система за последние недели также находится под очень сильным ударом. До этого россияне по ней фактически не били", - отметил эксперт.

Удары по российским НПЗ: что известно

С начала 2025 года Украина усилила удары по нефтегазовой инфраструктуре РФ. В частности, в конце января Силы обороны поразили НПЗ в Волгоградской области РФ. По проектной мощности он входит в десятку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ и задействован в обеспечении оккупационной армии.

В начале февраля Силы обороны ударили по одному из крупнейших НПЗ РФ в Астрахани. Отмечалось, что в результате атаки РФ остановила работу на этом заводе.

Между тем журналисты Business insider отмечают, что у России возникают все большие проблемы с экспортом нефти. На это, в частности, влияют и новые западные санкции против Москвы.

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