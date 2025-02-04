Некоторые страны начали исключать из списка попавшие под санкции российские танкеры.

Запад санкциями резко сокращает возможности Российской Федерации продавать свою нефть. Даже у "теневого флота" заканчиваются варианты для экспорта "черного золота".

Издание Business insider пишет, что танкеры России использовали ряд различных тактик, чтобы обойти ограничения и доставить российскую нефть, скрывая ее источник, включая отключение автоматических систем идентификации, предоставляя ложные координаты и передавая груз с судна на судно.

Однако сейчас флот, насчитывающий около 1300 судов, столкнулся с другой проблемой – увеличением количества кораблей, попавшим под санкции. Только на Барбадосе и в Панаме из реестра исключено более 100 российских судов из-за западных ограничений.

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"Эти суда теряют законное право на эксплуатацию в этих юрисдикциях, что снижает вероятность доступа к международным портам и страховым услугам", - сказал аналитик по энергетике из Центра исследований энергетики и чистого воздуха Петрас Катинас.

По словам Ами Даниэля, генерального директора компании Windward, российские танкеры вынуждены менять флаги, чтобы легально заходить в порты. Среди излюбленных флагов, используемых судами теневого флота, - Панама, Либерия, Маршалловы острова и Мальта.

Россия давно использует эту тактику, чтобы обойти установленное странами "Большой семерки" ограничение цены на свою нефть в 60 долларов за баррель, которое действует с декабря 2022 года.

Некоторые из российских судов, ранее зарегистрированных на Барбадосе, уже сменили флаги на Танзанию, Сан-Томе и Принсипи, чтобы обойти санкции.

Тем не менее, последние санкции оказались "очень эффективными" в вытеснении судов теневого флота из коммерческих операций, считает Бенджамин Хилгенсток, старший экономист Киевской школы экономики.

"Покупатели нефти, банки, участвующие в сделках, и администрации портов опасаются, что сами попадут под санкции, если будут взаимодействовать с танкерами или их грузами", - отметил эксперт.

В Киевской школе экономики сообщили, что доходы от экспорта российской нефти в ноябре снизились на 1,1 миллиарда долларов до 14,6 миллиарда долларов на фоне контрмер США, Великобритании и ЕС.

"Единая стратегия "тройного давления" повышает риски и стоимость нарушений, предотвращает уклонение от санкций и усиливает ответственность судовладельцев и третьих стран", - говорится в исследовании.

По мнению аналитиков, Запад должен расширить список судов "теневого флота", подпадающих под санкции, чтобы нанести эффективный удар по нефтяным доходам России, поскольку Москва, скорее всего, сможет смягчить краткосрочные последствия с помощью схем обхода таких мер.

Экспорт российской нефти - последние новости

В 2024 году экспорт нефтепродуктов из России морским путем сократился почти на 10%. На это повлияли удары украинских дронов по крупным НПЗ, рост расходов на финансирование и запреты правительства на экспорт бензина.

22 января стало известно, что танкеры, которые ранее перевозили нефть из западных портов России, перебрасываются на восток. Это необходимо, чтобы обслуживать ключевой маршрут транспортировки нефти в Китай, который пострадал от санкций США.

В результате плата за перевозку российской нефти ESPO в Китай еще больше выросла и сейчас почти в пять раз выше по сравнению с уровнем до введения санкций США против нефтяной промышленности РФ.

28 января стало известно, что торговля российской нефтью с отгрузкой в Азии в марте остановилась, потому что стоимость фрахта танкеров, не попавших под санкции США, резко подскочила, а порты Китая и Индии избегают судов из "черного списка".

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