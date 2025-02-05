Подразделения Службы безопасности Украины, во взаимодействии с ВСУ и другими составляющими Сил обороны, в ночь на 5 февраля поразили нефтеперерабатывающий завод "Албашнефть" в Краснодарском крае РФ.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Отмечается, что этот завод по первичной переработке нефти и производству нефтепродуктов позиционируется как "мини-НПЗ" и задействован в поставках бензинов и дизеля для российской оккупационной армии.
"Подтверждено попадание. На объекте возник пожар. Результаты поражения уточняются. Удары по стратегическим объектам, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины, будут продолжаться", - говорится в сообщении.
Кроме того, по информации Генштаба, подразделения Сил беспилотных систем ВСУ вели боевую работу по российскому зенитному ракетному комплексу "Бук", который находился на временно оккупированной территории Запорожской области. Зафиксировано успешное попадание и повреждение цели.
Удары по российским нефтебазам
Силы обороны Украины в ночь на 31 января нанесли поражение по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" в Волгоградской области РФ. В Генштабе отметили, что этот НПЗ по проектной мощности входит в десятку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ и задействован в обеспечении оккупационной армии. Были зафиксированы вспышки и взрывы в районе этого важного для оккупантов завода.